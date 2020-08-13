Sancaktepe'de bir restaurant 10 gün içinde 3'üncü kez kurşunlandı - Son Dakika

Sancaktepe'de bir restaurant 10 gün içinde 3'üncü kez kurşunlandı

Sancaktepe'de bulunan bir restaurant alacak verecek meselesi yüzünden 10 gün içinde 3'üncü kez kurşunlandı.

Sancaktepe'de bir restaurant 10 gün içinde 3'üncü kez kurşunlandı, System.String[]

Sancaktepe'de bulunan bir restaurant alacak verecek meselesi yüzünden 10 gün içinde 3'üncü kez kurşunlandı. Şahıslar uzun namlulu silahlarla gelip restauranta kurşun sıkarak kaçtı.

Olay saat 02.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 gün içinde 3'üncü kez kurşunlanan restauranta şahıslar bu kez uzun namlulu silahla araba ile gelip ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Restaurant içinde yemek yiyen vatandaşlara kurşun isabet etmemesi olası bir faciayı önledi. Öte yandan Alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu iddia edilen şahıslar daha önce de aynı restoranta gelip ateş ederek kaçmıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

İnönü mahallesi, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 03:31

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de bir restaurant 10 gün içinde 3'üncü kez kurşunlandı - Son Dakika
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