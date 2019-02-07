Sancaktepe'de Bir Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Gönderildi.

IHAAW102945-ASA/07-02-2019- Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

IHAAW102945-ASA/07-02-2019



- Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. 07.02.2019 10: 29: 45 TSI

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