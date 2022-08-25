Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı

Dün öğle saatlerinde Sancaktepe'de iddiaya göre R.T. isimli vatandaş marketten çıktığı esnada yolda karşılaştığı kayınbabası H.B. ile tartışmaya başladı.

SOKAK ORTASINDA ART ARDA BIÇAKLADI

Sözlü başlayan tartışmanın büyümesiyle damat R.T. marketten aldığı bıçakla kayınbabasını sokak ortasında bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Şüpheli şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırırken polis ekipleriyse kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

"YOLDA KARŞILAŞMIŞLAR"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Feramuz Doğanlı, "Olay sokağımızda meydana geldi. Yaşlı adam fırından ekmek almaya gitmiş. Saldırganla yolda karşılaşmış. Bıçaklanmış. Aralarında ne gibi bir husumet olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.