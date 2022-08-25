Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı - Son Dakika
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Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı

25.08.2022 10:08

Sancaktepe'de bir vatandaş, tartışma yaşadığı kayınpederine marketten aldığı bıçakla saldırdı. Sokak ortasında bıçaklanan yaşlı adam, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli damat ise kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın yaşam mücadelesi sürerken saldırgan ise her yerde aranıyor.

Dün öğle saatlerinde Sancaktepe'de iddiaya göre R.T. isimli vatandaş marketten çıktığı esnada yolda karşılaştığı kayınbabası H.B. ile tartışmaya başladı.

SOKAK ORTASINDA ART ARDA BIÇAKLADI

Sözlü başlayan tartışmanın büyümesiyle damat R.T. marketten aldığı bıçakla kayınbabasını sokak ortasında bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kayınpederiyle tartıştan damat, yaşlı adamı sokak ortasında art arda bıçakladı

HER YERDE ARANIYOR

Şüpheli şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırırken polis ekipleriyse kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

"YOLDA KARŞILAŞMIŞLAR"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Feramuz Doğanlı, "Olay sokağımızda meydana geldi. Yaşlı adam fırından ekmek almaya gitmiş. Saldırganla yolda karşılaşmış. Bıçaklanmış. Aralarında ne gibi bir husumet olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

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Sancaktepe'de damat dehşeti: Kayınbabasını sokak ortasında bıçakladı Sancaktepe'de damat dehşeti: Kayınbabasını sokak ortasında bıçakladı
Kaynak: İHA

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı - Son Dakika
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