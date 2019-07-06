Sancaktepe'de börek salonundan yükselen duman korkuttu
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Sancaktepe'de börek salonundan yükselen duman korkuttuİSTANBUL - İstanbulSancaktepe ilçesi Bahçelievler Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden yükselen dumanlar vatandaşları endişelendirdi.
Sancaktepe
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:27 Kaynak: İHA
'de börek salonundan yükselen duman korkuttu
İSTANBUL - İstanbulSancaktepe ilçesi Bahçelievler
Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden yükselen dumanlar vatandaşları endişelendirdi. İhbar üzerine dumanın yükseldiği börek salonuna gelen itfaiye ekipleri içeriye girerek dumanın kaynağını aradı. Kısa sürede çalışmalarını sonlandıran ekipler yangına müdahale etti.
Börek salonundan yükselen dumanın kaynağını itfaiye tespit etti
Saat 03.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Bahçelievler Caddesi'nde yer alan beş katlı binanın altındaki börek salonundan yükselen dumanı gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan börek salonuna girerek dumanın kaynağını aradı. Her türlü tedbiri alan ekipler öncelikle doğalgazı keserek çalışmalarına devam etti. Mikrodalga fırın ve yanındaki tahta masanın yandığını tespit eden itfaiye ekipleri küçük çaplı alevlere müdahale etti. Bina sakinlerinin pencereden izlediği olayda herhangi bir olumsuzluğa karşı acil sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangının çıkış kaynağının mikrodalga fırın olduğunu düşünen ekipler dükkanın içindeki dumanın tahliyesinin ardından çalışmalarına devam etti.
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