Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de börekçide yangın
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Sancaktepe'de börekçide yangın

51 dakika önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de börekçide çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sancaktepe'de börekçide yangın, System.String[]

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de börekçide çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Safa Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde bulunan bir börekçide saat 03.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:17 Kaynak: DHA
Bahçelievler, İtfaiye, DHA, Güncel
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