SANCAKTEPE'DE BOŞALTILAN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Sancaktepe'de bir inşaatta çalışmalar sırasında istinat duvarı çökünce bitişiğindeki bina boşaltıldı. 6 katlı binada yaşayanlar otellere yerleştirilirken binanın giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı. Boşaltılan bina ve inşaat alanı havadan görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde Abdurrahmangazi Mahallesi Kasım Sokak'ta meydana geldi. 24 daire yer alan binanın bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve görevliler inşaat alanıyla altı katlı binanın temelinde incelemelerde bulundu. Binanın giriş ve çıkış bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri de bina önünde tedbir amaçlı bekledi.

Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda panik yaşayan bina sakinleri belediye ekiplerince otellere yerleştirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Binayla ilgili yıkım ya da onarım kararı önümüzdeki günlerde bilirkişi incelemelerinin ardından verilecek.

Boşaltılan bina ve inşaat alanı havadan görüntülendi.