Sancaktepe'de "çakarlı ve sirenli" aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de "çakarlı ve sirenli" aracın sürücüsüne ceza uygulandı

04.07.2022 12:50

Sancaktepe'de aracında çakar ve siren tertibatı kullanarak seyreden sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sancaktepe'de aracında çakar ve siren tertibatı kullanarak seyreden sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aracına usulsüz şekilde çakar taktıran sürücülere yönelik Sancaktepe'de yürütülen çalışmalarda, Merve Mahallesi'nde seyir halindeki araç durduruldu.

Ekiplerin kontrolünde araçta koruma ve tahsis şerhi olmadığı halde çakar ve siren tertibatı tespit edildi.

Araçtaki E.Ö. ve A.D'nin üst aramasında iki ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı serbest bırakıldı.

Sürücü E.Ö'ye izinsiz tepe lambası ve siren kullanmaktan 1823 lira, araç sahibine de 1823 lira ceza uygulandı, çakar tertibatı da söküldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de 'çakarlı ve sirenli' aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de "çakarlı ve sirenli" aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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