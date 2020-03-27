Sancaktepe'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sancaktepe'deki bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Meclis Mahallesi Manyas Sokak'taki 6 katlı apartmanın çatı katındaki dairede, yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kısa sürede apartmana ve çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, dairede mahsur kalan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu kişinin ambulansla hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.