Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın - Son Dakika
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Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın

05.06.2022 13:18

Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın Sancaktepe'de 4 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri nedeniyle yangın çıktı.

Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın

İSTANBUL - Sancaktepe'de 4 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. O anlarda mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Sancaktepe Hilal Mahallesi Hatip Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına neden oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlarda mahalleli korku dolu anlar yaşarken itfaiye ekiplerine mahsur kalanları tahliye etti. Ekipler, çatıda yangında zarar gören ve kullanılamaz hale gelen eşyaları aşağıya atarken polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

"Çatıda tadilat olduğu sırada yangın çıktı"

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Ali Akıncı, "Ben evde oturuyordum. Dumanları gördük. Çatıda tadilat olduğu sırada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürdüler" dedi.

Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın
Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın
Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın
Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın
Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın
Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın
Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın
Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sancaktepe, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de çatı tadilatında korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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