SANCAKTEPE'DE ÇATI YANGINI (1) - Son Dakika

Sancaktepe'de iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Çatıdaki alevler

- İstanbul