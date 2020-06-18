SANCAKTEPE'DE iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı.
SANCAKTEPE'DE iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
18.06.2020 18:17:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sancaktepe'de çatı yangını (1) - Son Dakika