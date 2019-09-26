Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı
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Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı

1 saat önce

Sancaktepe'de 2 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu.

Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı, System.String[]

Sancaktepe'de 2 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Binadaki vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Çatlakların oluştuğu bina havadan da görüntülendi.


Sancaktepe Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında deprem nedeniyle çatlaklar meydana geldi. Olay yerine Sancaktepe Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu binanın sakinleri belediye ekiplerince dışarı çıkartıldı. Boşaltılan bina drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Sancaktepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:54 Kaynak: İHA
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