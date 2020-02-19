Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi - Son Dakika
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Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

7 saat önce

Sancaktepe'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan Mahallesi Menteş Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıktığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

Sancaktepe, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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