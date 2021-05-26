SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI

26.05.2021 14:49

Sancaktepe'de sürücülerin trafikten kaçmak için kullandığı sokakta cip ile otomobil, çarpıştı.

Sancaktepe'de sürücülerin trafikten kaçmak için kullandığı sokakta cip ile otomobil, çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak ile Meltem Sokak'ın birleştiği noktada saat 13.00 sıralarında yaşandı. Rüzgarlı Sokak'tan gelen Selim Özkıran'ın kullandığı 34 LL 3427 plakalı cip, Meltem Sokak'tan gelen Orhan Demiral'ın kullandığı 34 MRH 86 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Demiral'ın otomobilinin duvara çarparak durabildiği kazada Orhan Demiral ile beraberinde bulunan annesi Azime Demiral yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü Selim Özkıran, 'İkimizin de dikkatsizliği sonucunda böyle bir şey gerçekleşti. Biz araçta iki kişiydik, biz de herhangi bir yaralanma yok" dedi.

SIK SIK KAZA OLAN SOKAĞA ÖNLEM İSTEDİLER

Sokakta yaşayanlar ise, aynı noktada sık sık kaza yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi. Eray Keskin, 'Burada kör nokta olduğu için sürekli kaza oluyor. Duvardan kaynaklanan bir durum. Mahallenin yanından geçen cadde tıkandığı için herkes ara sokaklara giriyor. Burada da hız yapıyorlar. Dolayısı ile bu kazalar oluyorö şeklinde konuştu.

SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI
SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI
SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI
SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI
SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI
SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI
SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI
SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI
SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI

Sancaktepe, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE CİP VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 YARALI - Son Dakika


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