Sancaktepe'de çocuklar için 3 yeni park açıldı - Son Dakika

Sancaktepe'de yapımı tamamlanan 3 yeni park törenle çocukların hizmetine açıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "7'den 70'e Sancaktepe'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak için gayret ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize yapacağımız yatırımlarımız olmazsa olmazlarımızdır" dedi.

Yaz başlamadan Sancaktepe'deki bütün parkların düzenleyen Sancaktepe Belediyesi yeni parkları da halkın hizmetine sunmaya devam ediyor."Her Mahalleye Bir Park" hedefiyle çalışmalarını hızla yürüten Sancaktepe Belediyesi, Veysel Karani ve Sefa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çocuk bahçesi ve basketbol sahası ile Akpınar Mahallesi'nde yenileme çalışmaları biten parkların açılışını gerçekleştirdi.

"GENÇLERİMİZE YAPACAĞIMIZ YATIRIMLARIMIZ OLMAZSA OLMAZLARIMIZDIR"

Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, "Sancaktepe'yi kendi kendine yetebilen bir ilçe haline getirebilme gayretimizi sürdürüyoruz. Sancaktepe'deki bütün planlarımızı da geleceğin daha güzel şekilde olması için gayret ediyoruz. İlçemizdeki bütün planlamalarımızı da yeteri kadar spor alanı, yeşil alan, sağlık alanı, eğitim alanı ve yeteri kadar yaşanabilir alan oluşturmaktır. Özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimize yapacağımız yatırımlarımız olmazsa olmazlarımızdır. Geçtiğimiz hafta YKS sınavına girecek öğrenci kardeşlerimize Dijital Platformda ödüllü yarışma düzenledik. Gençlerimiz için sınav öncesi iyi bir motivasyon kaynağı oldu. ve beklentilerimizin çok üstünde bir katılım gerçekleşti. Belediye olarak bundan sonraki süreçte de gençlerimiz için projelerimiz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ettireceğiz" dedi.