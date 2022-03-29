Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

29.03.2022 14:00

Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulunduİSTANBUL Sancaktepe'de, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

İSTANBUL Sancaktepe'de, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe'de Abdurrahmangazi Mahallesi Hızırbey Caddesi üzerinde, sabah saatlerinde çöp atmak için konteynere yaklaşan bir vatandaş çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu. Konteyner içerisinde kanlar içerisinde duran bebek cesedini gören vatandaş, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaparak delil aradı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

"Yeni doğmuş ölü bebek bulundu "

Mahalle sakinlerinden Murat Özcan, "Sabaha karşı bir kadın bırakmış çöp kutusunun içerisine. Yeni doğmuş bir çocuktu. Çöpün içerisinde doğum yaptığı parçalar duruyor. Polisler geldi, cenaze aracı aldı bebeği. Olay yeri inceleme ekipleri poşete koydu, biz yaklaşamadık. Bunlar nasıl insanlar kendi canlarını atmışlar. Ben görseydim müdahale ederdim" dedi.

Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu Sancaktepe'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu Çöp konteynerinde kanlar içinde bebek cesedi bulundu Çöp konteynerinde kanlar içinde bebek cesedi bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:55:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement