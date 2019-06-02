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Sancaktepe'de dehşete düşüren bıçaklı kavga kamerada : 2 ağır yaralı

13 dakika önce

Sancaktepe'de dehşete düşüren bıçaklı kavga kamerada : 2 ağır yaralı Sancaktepe'de kendilerine bıçakla saldıranlara ne var ne yoksa vurdular Kavganın arasında kalan kadın da yumruklarla karşılık verdi Kavgada kimin kime vurduğu adeta birbirine karıştıİSTANBUL - Sancaktepe'de bir...

Sancaktepe'de dehşete düşüren bıçaklı kavga kamerada : 2 ağır yaralı
Sancaktepe'de kendilerine bıçakla saldıranlara ne var ne yoksa vurdular
Kavganın arasında kalan kadın da yumruklarla karşılık verdi
Kavgada kimin kime vurduğu adeta birbirine karıştı
İSTANBUL - Sancaktepe'de bir pastanede bilinmeyen bir nedenden çıkan kavgada bıçak, sandalye ve yumruklar konuştu. Pastaneyi bıçakla basan saldırganlara çalışanlar sandalye, süpürge ve yumruklarla karşılık verirken, kavganın ortasında kalan bir kadın da kendilerine saldıranlara yumruklarla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sancaktepe'de inanılmaz bir kavga yaşandı. Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bir pastaneye gelen şahıs burada çalışanlarla tartıştı. Buradan ayrılan şahıs ardından kalabalık bir grupla ve elinde bıçakla pastaneye geldi. Çalışanlara bıçaklar savuran şahıs peş peşe tartıştığı kişiyi bıçakladı. Bunun üzerine pastanede aralarında bir kadının da bulunduğu grup bıçaklı saldırgana saldırdı. Ortalık bir anda karışırken, sandalye,süpürge ve sopalar havada uçuştu. Arada kalan kadın da gruba tekme ve yumruk atarken, gruptan bazıları yerde adeta güreşti. Dakikalarca süren kavgada ortalık kan gölüne dönerken, iki kişi ağır yaralandı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı uzaklaştırırken, arbede yaşandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, dehşet veren bıçaklı kavga kameralara yansıdı. Görüntülerde bıçaklı şahıs pastaneye doğru geliyor. Bir kadın şahsı engellemeye çalışırken, şahıs bıçakla pastanedekilere saldırıyor. Bu sırada sandalye ve sopalarla karşı grup saldırgana müdahale ediyor. Arbede iyiden iyiye büyürken, arada kalan kadın da tekme ve yumruk atıyor.Bu sırada yere düşen iki kişi adeta güreşe tutuşuyor. Arbeden uzun süre sürerken, bir kişinin kanlar içinde yerde kaldığı görülüyor.
Sancaktepe'de dehşete düşüren bıçaklı kavga kamerada : 2 ağır yaralı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
Sancaktepe, kavga, 3. Sayfa
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