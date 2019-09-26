Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi
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Sancaktepe'de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi

28 dakika önce

Sancaktepe'de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldıİSTANBUL - Sancaktepe'de 2 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu.

Sancaktepe'de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi

Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı

İSTANBUL - Sancaktepe'de 2 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Binadaki vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Çatlakların oluştuğu bina havadan görüntülendi.

Sancaktepe Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında deprem nedeniyle çatlaklar meydana geldi. Olay yerine Sancaktepe Belediyesi ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu binanın sakinleri belediye ekiplerince dışarı çıkartıldı.

Çatlakların oluşmasıyla boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi

Sancaktepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
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