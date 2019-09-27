Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de dev indirim çadırına vatandaştan yoğun ilgi
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Sancaktepe'de dev indirim çadırına vatandaştan yoğun ilgi

28 dakika önce

Sancaktepe'de kurulan dev indirim çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sancaktepe'de dev indirim çadırına vatandaştan yoğun ilgi, System.String[]

Sancaktepe'de kurulan dev indirim çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışı Başkan Şeyma Döğücü tarafından yapılan çadırda birbirinden farklı ürünler alışveriş yapmak isteyen vatandaşların beğenisine sunuldu.


Sancaktepe'de kurulan dev indirim çadırında kıyafet, ayakkabı, çanta, mutfak malzemeleri gibi birbirinden farklı ürünler uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuldu. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda kurulan ve açılışı Başkan Şeyma Döğücü tarafından yapılan indirim çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 31 Ekim'e kadar açık olacak indirim çadırı saat 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında alışveriş yapmak isteyen vatandaşları ağırlayacak.


Çadırda bir tarafta çeşitli eşyalar satılırken diğer tarafta kurulan altın eller çarşısında da ev hanımları kendi yaptıkları yemekler ve el yapımı ürünlerini satışa sunuyor. Bu sayede ev hanımları ev ekonomilerine katkı sağlıyor.


İndirim çadırı yetkilisi Sabri Eser, "Giyim, ayakkabı, çanta ve aynı zamanda 81 ilden gelen yöresel ürünler var. Bütün halkımızı bekliyorum. Yüzde 70'e varan indirimler her şey Sancaktepe'de" dedi.


Fiyatlardan memnun olduğunu belirten bir vatandaş, "3'lü bir takım var 69 TL. Normalde bir tanesini bu fiyata alabiliyorken burada 3'ünü alıyoruz. Çok şaşırtıcı. Fiyatlar baya ucuz" dedi.


Fiyatların piyasaya göre daha uygun olduğunu belirten başka bir vatandaş ise indirim çadırı için teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
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