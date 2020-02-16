Sancaktepe'de diafon hırsızları kamerada - Son Dakika

SANCAKTEPE'de apartman önlerine gelerek, diafon çalan yaşı küçük hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Sancaktepe, İnönü ve Atatürk Mahallelerinde bulunan apartmanlardan diafonların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler çalınan diafonların A.İ.D. isimli yaşı küçük şüpheli tarafından satıldığı belirledi. Ekipler müşteri gibi davranan polis şüpheliyle buluşarak, gözaltına aldı. A.İ.D. isimli yaşı küçük şüphelinin ifadesi doğrultusunda hırsızlık olayına 2 kişinin daha karıştığı belirlendi. Harekete geçen ekipleri A.B. ve B.B. isimli yaşı küçük şüphelileri de gözaltına aldı. Yaşı küçük şüphelilerden A.B.'nin İşyerinden Hırsızlık suçundan, B.B.'nin Bilişim Sistemini Engelleme, Tehdit, Kasten Yaralama suçlarından, kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan şüphelilerin diafon çaldıkları anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde apartman önüne gelen şüpheliler saniyeler içinde diafonu sökerek çalıyor. Şüpheliler daha sonra buradan hızla kaçıyor.