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Sancaktepe'de direksiyon öğretmeninin saldırıya uğradığı olayın tanığı konuştu - Son Dakika

Sancaktepe'de direksiyon öğretmeninin saldırıya uğradığı olayın tanığı konuştu

19.01.2022 12:05

- Sancaktepe'de direksiyon öğretmeninin saldırıya uğradığı olayın tanığı konuştu Sancaktepe'de, kızlarının direksiyon sınavındaki başarısızlığından sorumlu tuttukları öğretmene baba ile oğlu kafede yumruklu saldırıda bulundu.

- Sancaktepe'de direksiyon öğretmeninin saldırıya uğradığı olayın tanığı konuştu

İSTANBUL - Sancaktepe'de, kızlarının direksiyon sınavındaki başarısızlığından sorumlu tuttukları öğretmene baba ile oğlu kafede yumruklu saldırıda bulundu. Saldırıya şahit olan direksiyon kursu öğretmeni Ayhan Kıyıcı, "Öndeki aracın takip mesafesini korumadığı için ve frene müdahale ettiği için adayın sınavı sonlandırılıyor. Sınav günlerinde sınav önlemi yeterince alınmıyor" dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında Sancaktepe'de direksiyon eğitimi verilen alanın yakınındaki kafede meydana geldi. Girdiği direksiyon sınavında başarısız olan kadın, iddiaya göre evlerine gidince sınavdan kaldığını ailesine söyledi. Duruma sinirlenen kadının babası ile ağabeyi, direksiyon öğretmenlerinin oturduğu kafeye gitti. Baba ile oğlu, kızlarının başarısızlığından sorumlu tuttukları sınav komisyonu başkanı olan direksiyon öğretmeni B.A.'ya saldırdı. Baba ile oğlunun yumruklu saldırısına uğrayan öğretmen B.A., kendisini savunmak istese de yere yığıldı. Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu engellemesiyle kavga sonlandı. Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., kendisine saldıran baba ile oğlundan şikayetçi oldu.

"Sınav günlerinde sınav önlemi yeterince alınmıyor, güvenlik yok"

Olaya tanık olan direksiyon kursu hocası Ayhan Kıyıcı, "Sınav günü adayımız paralel park yaptığı sırada biz araçtan inerken komisyon hocamızın sınavında 2 kişi tek araçla kalıyor. Paralel parkı yapıp paralel parktan çıkarken komisyon hocasının iddiasına göre öndeki aracın takip mesafesini korumadığı için ve frene müdahale ettiği adayın sınavı sonlandırılıyor. Başlangıç noktasına adayımızı bıraktıktan sonra adayın yakınları ile hocalarımız tartışıyor. Büfede çay içtiğimizde bir anda adayımızın yakınları bir anlık öfkeyle hocamıza saldırdı. 2 taraf da şikayetçi oldu. Yetkilere sesleniyorum. Sınav günlerinde sınav önlemi yeterince alınmıyor. Güvenlik yok. " dedi.

Motorlu sürücü kursu öğretmeni Hakan Önsöz, "Sınav günlerinde maalesef bazı agresif öğrenciler olabiliyor. Buradaki güvenlik eksikliği var mı, yok mu bilemiyorum. Ama bizim bu sınavlarda arkadaşlarımızın olduğu gibi büyük bir tehlikeler altında olabiliyoruz. Yetkilerimizden ricamız direksiyon öğretmenlerimizin ve Milli Eğitim'den gelen öğretmenlerimizin güvenliğinin sağlanması" diye konuştu.

Sancaktepe'de direksiyon öğretmeninin saldırıya uğradığı olayın tanığı konuştu
Sancaktepe'de direksiyon öğretmeninin saldırıya uğradığı olayın tanığı konuştu
Sancaktepe'de direksiyon öğretmeninin saldırıya uğradığı olayın tanığı konuştu

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Sancaktepe, Pazar, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de direksiyon öğretmeninin saldırıya uğradığı olayın tanığı konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de direksiyon öğretmeninin saldırıya uğradığı olayın tanığı konuştu - Son Dakika
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