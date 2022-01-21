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SANCAKTEPE'DE DOĞAL BUZ PİSTİ SÖMESTR TATİLİNDE KAPILARINI AÇTI - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE DOĞAL BUZ PİSTİ SÖMESTR TATİLİNDE KAPILARINI AÇTI

21.01.2022 14:07

Sömestr tatilinin başlamasıyla çocuk ve gençlerin tatillerini daha verimli geçirebilmeleri için Sancaktepe Belediyesi tarafından 'Doğal Buz Pisti' hizmete açıldı.

Sömestr tatilinin başlamasıyla çocuk ve gençlerin tatillerini daha verimli geçirebilmeleri için Sancaktepe Belediyesi tarafından 'Doğal Buz Pisti' hizmete açıldı. Karnelerini alan çocuklar, heyecanla buz pistine koştu.

Samandıra Kültür Merkezi içinde bulunan alanda hizmete açılan buz pisti dört mevsim hizmet verecek şekilde tasarlandı. Tesis, doğal buzla çalışır hale dönüştürülerek yılın her günü hizmet verecek şekilde modernize edildi. Karnelerini alan çocuklar ise açılışa koştu. Patenlerini giyen çocuklar hem pistte kaydı hem de eğitmenlerden dersler aldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çocuklara ve gençlere kış karne hediyesi olarak bu pisti açtıklarını belirterek 'Onlara yaptığımız yatırım, geleceğe yapılmıştır' dedi.

KESİNTİSİZ HİZMET VERİLECEK

Alanın doğal buzdan oluşan toplam metrekare pist alanına sahip. Etrafı pist korkulukları ile kapatılarak buz pateni meraklılarının güvenle spor yapabilmeleri sağlanırken tesisin teknik aksamı baştan sona yenilenerek vatandaşlara uzun yıllar kesintisiz şekilde hizmet verecek hale geldi. Sancaktepe Belediyesi Doğal Buz Pisti, haftanın 7 günü 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Tesiste eğitmenler tarafından buz pateni dersleri de olacak.

ÇOCUKLARIN EĞLENMELERİ ADINA BU PİSTİ YAPTIK

Çocukların okul döneminde çok yorulduğunu belirten Başkan Döğücü, 'Biz de bu yorgunluğu atmaları ve eğlenmeleri adına bu pisti yaptık. İnşallah Şubat tatili boyunca ve daha sonrasında da burada kaymaya devam edecekler. Bugün de buraya gelen ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz' açıklamasını yaptı.

'EĞİTMENLERİ ÇOK SEVDİM'

Açılışa gelen 11 yaşındaki Ali Ensar Kartal, 'Bugün takdir belgesi aldım. Çok mutluyum. Buz pateni yapmayı çok seviyorum. Daha önce de yapmıştım. Bugün de babamla yeni açılan piste geldik. Birazdan kayacağım ve çok mutluyum' dedi.

12 yaşındaki Yusuf Hakan Akan da karnesini alıp direkt piste geldiğini söyledi. Derslerden dolayı biraz yorgun olduğunu belirten Akan, 'Bugün de biraz dinlenelim dedik. Kaymayı çok seviyorum. Pist çok güzel olmuş. Öğretmenleri de çok sevdim' şeklinde konuştu

'BİLMEDİKLERİ İÇİN İLGİLERİNİ ÇEKİYOR'

Pistte eğitmen olan 27 yaşındaki Zennur Özsarı da çocukların paten kaymaya çok ilgili olduğunu söyledi. Genellikle çocukların bu spor hakkında bilgi sahibi olmadığına da değinen Özsarı, 'Pisti görünce ve sporun adını duyunca genellikle farklı geldiği için ilgilerini çekiyor. Öğrenmek istiyorlar. Biz de onlara sıfırdan öğretiyoruz. Patenle kaymak ne kadar kolay görülse de aslında uğraş gerektiren bir spordur. Bunu piste girince anlayacaklar' açıklamasını yaptı.

SANCAKTEPE'DE DOĞAL BUZ PİSTİ SÖMESTR TATİLİNDE KAPILARINI AÇTI
SANCAKTEPE'DE DOĞAL BUZ PİSTİ SÖMESTR TATİLİNDE KAPILARINI AÇTI
SANCAKTEPE'DE DOĞAL BUZ PİSTİ SÖMESTR TATİLİNDE KAPILARINI AÇTI

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Samandıra Kültür Merkezi, Sancaktepe, Buz Pisti, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE DOĞAL BUZ PİSTİ SÖMESTR TATİLİNDE KAPILARINI AÇTI - Son Dakika
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