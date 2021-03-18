İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

Sancaktepe'de dördüncü kattaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen genç ağır yaralandı. Akşam saatlerinde evde kardeşler arasında şiddetli bir kavganın yaşandığı, ardından gencin pencereden düştüğü iddia edildi. Polis gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay saat 23.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Milli Sokak'ta bulunan dört katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre kardeşleri ile kavga eden Muharrem İpekçi (26) kavgadan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Pencereden düşen genci fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İpekçi'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Dördüncü kattan parke taşı döşeli yola düşen ve hastaneye kaldırıldığı sırada bilinci kapalı olan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı haber alarak gelen gencin akrabası Rıza Çeliker yaşananlarla ilgili olarak; 'Çocuğun psikolojisinin bozuk olduğunu söylüyorlar, başka bir şey bilmiyorum ben. Komşuları aradı beni haber verdi, ben de geldim" şeklinde konuştu.

Olay yeri inceleme ekibi, olayın yaşandığı evin içinde ve gencin düştüğü sokakta detaylı inceleme yaptı. Olay yerindeki deliller toplanarak incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.