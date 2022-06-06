Edinilen bilgiye göre düğün konvoyunun önüne geçen silahlı kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Yanında bulunan bir kişi de tabancayla havaya ateş açtı. Duran konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelince araçları üst geçitte kalan sivil polis ekipleri magandaları fark etti.

Kaynak: DHA

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA ATEŞ AÇANLARI POLİSLER BÖYLE YAKALADI - Son Dakika

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