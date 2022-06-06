SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA ATEŞ AÇANLARI POLİSLER BÖYLE YAKALADI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA ATEŞ AÇANLARI POLİSLER BÖYLE YAKALADI

06.06.2022 17:40
SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA ATEŞ AÇANLARI POLİSLER BÖYLE YAKALADI

SANCAKTEPE'de düğün konvoyunun önüne geçip pompalı tüfekle havaya ateş açanları o sırada yoldan geçen sivil polis ekipleri yakaladı.

SANCAKTEPE'de düğün konvoyunun önüne geçip pompalı tüfekle havaya ateş açanları o sırada yoldan geçen sivil polis ekipleri yakaladı.

Olay dün Sancaktepe TEM bağlantı yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre düğün konvoyunun önüne geçen silahlı kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Yanında bulunan bir kişi de tabancayla havaya ateş açtı. Duran konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelince araçları üst geçitte kalan sivil polis ekipleri magandaları fark etti.

Polisler iki kişiyi yakalayarak gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA ATEŞ AÇANLARI POLİSLER BÖYLE YAKALADI - Son Dakika

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