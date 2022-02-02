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SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA

02.02.2022 10:43

SANCAKTEPE'de düğün konvoyu sırasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü yakalandı.

SANCAKTEPE'de düğün konvoyu sırasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü yakalandı. Sürücüye toplam 10 bin 948 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Sancaktepe'de 29 Ocak cumartesi akşamı Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin drift yaparak trafiği tehlikeyi düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görüntülerde yer alan 34 JCC 53 plakalı otomobilin sürücüsünün Seyfullah K. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede yakalanan sürücü Seyfullah K. Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi ve mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması gerekçesiyle toplam 10 bin 948 lira idari para cezası uygulandı.

CEZA YAĞDI

Otomobilin sürücüsünün sürücü belgesi 60 gün süreyle elinden alındı. Otomobil ise 60 gün süre ile trafikten men edildi. Sürücü Seyfullah K. ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere Sancaktepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA
SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA
SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA
SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA
SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA

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Sancaktepe, Cumartesi, Düğün, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERADA - Son Dakika
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