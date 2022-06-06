Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı

06.06.2022 18:08

Sancaktepe'de bir düğün konvoyunda bulunan ve cadde ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden şüpheli yakalandı.

Sancaktepe'de bir düğün konvoyunda bulunan ve cadde ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden şüpheli yakalandı.

Eyüpsultan Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde iki gün önce akşam saatlerinde, düğün konvoyunda bulunan araçlardan birinden havaya pompalı tüfekle ateş açıldı.

Bu sırada orada bulunan sivil polis ekipleri de aracı durdurmak için harekete geçti.

Kısa takibin ardından düğün konvoyundaki araçlar Fatih Mahallesi'nde durdurulurken havaya ateş eden şüphelinin H.K. olduğu tespit edildi.

H.K. gözaltına alındı, ruhsatsız pompalı tüfeğe de el konuldu.

Öte yandan aracı ters yönde kalan bir polis memurunun, bir vatandaşın arabasına binerek düğün konvoyunu takip ettiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

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