Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de bir düğün konvoyunda bulunan ve cadde ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden şüpheli yakalandı.

Eyüpsultan Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde iki gün önce akşam saatlerinde, düğün konvoyunda bulunan araçlardan birinden havaya pompalı tüfekle ateş açıldı.

Bu sırada orada bulunan sivil polis ekipleri de aracı durdurmak için harekete geçti.

Kısa takibin ardından düğün konvoyundaki araçlar Fatih Mahallesi'nde durdurulurken havaya ateş eden şüphelinin H.K. olduğu tespit edildi.

H.K. gözaltına alındı, ruhsatsız pompalı tüfeğe de el konuldu.

Öte yandan aracı ters yönde kalan bir polis memurunun, bir vatandaşın arabasına binerek düğün konvoyunu takip ettiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.