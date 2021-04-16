İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ

16.04.2021 02:44

Sancaktepe'de dün akşam ailesi ile tartıştıktan sonra kayıplara karışan kişinin son olarak telefonundan sinyal alınan Çekmeköy'deki ormanlık alanda, AFAD görevlileri ve çok sayıda kurtarma gönüllüsünün katılımıyla, arama çalışmaları gece yarısına kadar devam etti.

Sancaktepe'de dün akşam ailesi ile tartıştıktan sonra kayıplara karışan kişinin son olarak telefonundan sinyal alınan Çekmeköy'deki ormanlık alanda, AFAD görevlileri ve çok sayıda kurtarma gönüllüsünün katılımıyla, arama çalışmaları gece yarısına kadar devam etti. Saat 00.00'da arama çalışmalarına sabah yeniden başlanmak üzere ara verildi.

Sancaktepe'de oturan 37 yaşındaki Özgür Kılınç, iddiaya göre boşanmak üzere olan eşi ile tartıştıktan sonra alkollü olarak evden ayrıldı. İntihar edeceği şeklinde ailesine mesajlar atan Özgür Kılınç'a ulaşılamayınca, durum polise ve arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Son olarak sabah saat 04.30 sıralarında eşini görüntülü olarak arayan ve konum gönderen Özgür Kılınç'ı bulmak için başta polis olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibi seferber oldu. Taşdelen ormanındaki aramalara AFAD ve AKUT, Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İHH'nın Arama Kurtarma, ANDA ve Motosikletli Arama Kurtarma (MAKUD) gönüllülerinden oluşan 100'ün üzerinde kişi katıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Çalışmalara 3 arama kurtarma köpeği ile motosikletli ekipler destek verdi. Orman didik didik aranarak Özgür Kılınç'a ulaşılmaya çalışıldı. Anda Arama Kurtarma Ekibi Gönüllüsü Fatih Cırt, "Ben ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Fatih, bölgedeki arama çalışmalarına sabah 09.00 civarlarında 15 ekip arkadaşımızla başladık. Bölgede yaklaşık üç farklı alanda arama yapıldı. Viyadük altları, orman içleri ve mesire alanlarını aradık. Tarafımıza gelen belli istihbaratlar dahilinde aramalarımızı sürdürdük. Arama kurtarma çalışmalarımıza AFAD ve farklı STK'lar katıldı. Yapılan çalışmalarımıza kurtarma eğitimli köpeklerimiz de dahil oldu. Verilen bilgiler dahilinde saat 00: 00 sularında çalışmalara sabah devam edilmek üzere ara verildi. Arama çalışmaları sürdürürken belli bulgulara rastlamadık. Fiziksel herhangi bir bulguya rastlamadık." dedi. Arama çalışmaları Kılınç'ın eşi de ve yakınları da katıldı. Özgür Kılınç'ın evinden getirilen kişisel eşyaları köpeklere koklatılarak arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği iz takip köpeği Tina da eşlik etti.

İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ

Arama Kurtarma, Sancaktepe, İntihar, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE DÜN KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAHA KADAR ARA VERİLDİ - Son Dakika


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