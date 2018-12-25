Sancaktepe'de Düşen Askeri Helikopterde Ağır Yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, Tedavi...
1 saat önce
IHAAW125429-ASA/25-12-2018- Sancaktepe'de düşen askeri helikopterde ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
IHAAW125429-ASA/25-12-2018
- Sancaktepe
'de düşen askeri helikopterde ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz
, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehidin cenazesinin düzenlenen askeri törenin ardından Balıkesir
'de toprağa verileceği öğrenildi. 25.12.2018 12: 54: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:00 Kaynak: İHA
Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu
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