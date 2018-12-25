Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Düşen Askeri Helikopterde Ağır Yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, Tedavi...

Sancaktepe'de Düşen Askeri Helikopterde Ağır Yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, Tedavi...

1 saat önce

IHAAW125429-ASA/25-12-2018- Sancaktepe'de düşen askeri helikopterde ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de Düşen Askeri Helikopterde Ağır Yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, Tedavi..., System.String[]
IHAAW125429-ASA/25-12-2018

- Sancaktepe'de düşen askeri helikopterde ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehidin cenazesinin düzenlenen askeri törenin ardından Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi. 25.12.2018 12: 54: 29 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:00 Kaynak: İHA

Özkan Yılmaz, Sancaktepe, 3. Sayfa
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