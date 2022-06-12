Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu

12.06.2022 13:11
Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu

SANCAKTEPE'de elektronik ürün mağazasına düzenlenen operasyonda 38 şişe sahte içki ele geçirildi.

SANCAKTEPE'de elektronik ürün mağazasına düzenlenen operasyonda 38 şişe sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde elektronik mağazasında sahte içki olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mağazaya operasyon düzenleyen ekipler, A.Y., Z.H.İ, ve F.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, birer litrelik dolu halde 19 viski ve 19 votka, 13 boş içki şişesi, 59 adet TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrolü, 37 yabancı bandrol ele geçirildi. Haklarında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılan şüphelilerin, serbest bırakıldığı öğrenildi.


Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu
Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu
Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu
Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu
YORUMLAR
500
Sancaktepe'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı Sancaktepe'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı Ümraniye'de polisler KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme yaptı Ümraniye'de polisler KADES ve UYUMA aplikasyonları hakkında bilgilendirme yaptı
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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