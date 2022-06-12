Sancaktepe'de elektronik mağazasında sahte içki operasyonu

SANCAKTEPE'de elektronik ürün mağazasına düzenlenen operasyonda 38 şişe sahte içki ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde elektronik mağazasında sahte içki olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mağazaya operasyon düzenleyen ekipler, A.Y., Z.H.İ, ve F.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, birer litrelik dolu halde 19 viski ve 19 votka, 13 boş içki şişesi, 59 adet TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrolü, 37 yabancı bandrol ele geçirildi. Haklarında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılan şüphelilerin, serbest bırakıldığı öğrenildi.
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