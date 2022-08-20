SANCAKTEPE'DE ELİ SİLAHLI VE BIÇAKLI 3 KİŞİ İŞYERİ BASTI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE ELİ SİLAHLI VE BIÇAKLI 3 KİŞİ İŞYERİ BASTI

20.08.2022 16:08
SANCAKTEPE'DE ELİ SİLAHLI VE BIÇAKLI 3 KİŞİ İŞYERİ BASTI

SANCAKTEPE'de eli silahlı ve bıçaklı 3 kişi, bir dükkanın önüne gelerek iş yeri sahibi ve müşterileri darbetti.

SANCAKTEPE'de eli silahlı ve bıçaklı 3 kişi, bir dükkanın önüne gelerek iş yeri sahibi ve müşterileri darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Sarıgazi Mahallesi, Sema Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde market işleten Afganistan uyruklu İsmail Danış, iş yerini kapatarak müşterilerle birlikte dışarıya çıktı. O sırada dükkan önüne gelen eli silahlı ve bıçaklı 3 kişi, Danış ve müşterilere saldırmaya başladı. Saldırganlardan biri müşterilerden birine yumruk atarak elindeki poşeti aldı. Daha sonra saldırgan 3 kişi olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kameraları inceleyerek kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Dükkana gelen 3 kişinin iş yeri sahibine ve müşterilere saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan saldırganların olayın yaşandığı günden 4 gün önce aynı dükkana gelerek iş yeri sahibi Danış'ı darp edip bir miktar parasını alıp kaçtıkları iddia edildi.

"BİZİ BURADA BARINDIRMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu İsmail Danış, " Bu olaydan 4 gün önce dükkana gelerek her yeri dağıttılar. Kasadan paraları aldılar. Az miktarını ellerinden aldık. Sonra beni darp edip kaçtılar. Daha sonra bana bizi burada barındırmayacaklarını söylediler. Tekrar geleceğiz dediler. Perşembe akşamı geldiler. Dükkanın kepenklerini indiriyorduk. 3 kişi geldi. Müşterilerin birini darp ettiler. Telefonunu almışlar. Şikayetçi olduk. Görüntüleri polise verdik. 8 sene önce Afganistan'dan geldik eşimle beraber. Dükkanı yeni açmıştık" dedi.

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Kaynak: DHA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE ELİ SİLAHLI VE BIÇAKLI 3 KİŞİ İŞYERİ BASTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE ELİ SİLAHLI VE BIÇAKLI 3 KİŞİ İŞYERİ BASTI - Son Dakika
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