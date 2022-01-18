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Sancaktepe'de "enerji verimliliği ve geri dönüşüm" farkındalığı eğitimi verildi - Son Dakika

Sancaktepe'de "enerji verimliliği ve geri dönüşüm" farkındalığı eğitimi verildi

18.01.2022 12:12
Sancaktepe'de "enerji verimliliği ve geri dönüşüm" farkındalığı eğitimi verildi

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi tarafından "enerji verimliliği ve geri dönüşüm" konulu eğitim programı düzenlendi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi tarafından "enerji verimliliği ve geri dönüşüm" konulu eğitim programı düzenlendi.

Sancaktepe Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ayyıldız, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Fatih Yüksel ile belediye personeli ve denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ahmet Fatih Sezgin "enerji verimliliği ve tasarruf", Çevre Mühendisi Fatma Namettepe ise "geri dönüşüm ve sıfır" atık başlıklı sunumlarını yaptı.

Seminerde konuşan Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ayyıldız, enerji verimliğiyle ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İsraf haramdır inancının mensuplarıyız. Dolayısıyla enerjiyi nasıl tasarruflu kullanırız? Enerjiyi nasıl verimli hale getiririz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Zaman zaman raporlarımızı, siyasi iradeye gönderiyoruz. Milli Eğitim müfredatında sıfır atık, iklim değişikliği, enerji verimliliğiyle ilgili ders konulması bu işi artık ciddiye aldığımızı gösteriyor. Ben hükümetimize de bu anlamda çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye bünyesindeki çevre mühendislerinin de aktif olarak çalıştığını söyleyen Ayyıldız, "Bir kültür oluşturma gayretindeyiz. Ben gerçekten ilköğretim çağındaki çocuklarımızdan başlayarak yetişkinlere kadar bir benlik, bir hafıza, bir kültür oluşturulması noktasında çok ciddi gayret edilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Programın ardından katılımcılar, Sancaktepe Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti.

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Denetimli Serbestlik, geri dönüşüm, Sancaktepe, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de 'enerji verimliliği ve geri dönüşüm' farkındalığı eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de "enerji verimliliği ve geri dönüşüm" farkındalığı eğitimi verildi - Son Dakika
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