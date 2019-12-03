Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım toplantısı
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım toplantısı - Son Dakika

Sancaktepe'de Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım toplantısı

6 saat önce

Sancaktepe Belediyesi'nde Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi Tanıtım Toplantısı yaptı.

Sancaktepe'de Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım toplantısı, System.String[]

Sancaktepe Belediyesi'nde Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi Tanıtım Toplantısı yaptı. Toplantı sonrası sahneye çıkarak türkü söyleyen Ayşegül isimli görme engelli kız renkli görüntülere sahne oldu.


Necmettin Erbakan Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıya Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Sancaktepe Belediyesi'nde Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi Tanıtım Toplantısı'nda Ayşegül isimli görme engelli kız sahneye çıkarak türkü söyledi. Türkü söyleyen Ayşegül'ü Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tebrik etti.


Toplantıda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "İlk başta duyduğumuzda çok heyecanlanmıştım. Bugün bu heyecanım 10 katına çıktı. Gerçekten İstanbul'da dünyada çok önemli bir projenin adımını atıyoruz. Ben Sancaktepe ile sınırlı tutmuyorum çünkü örnek olacak ve her yerde de el atılacak bir proje ile İnşallah tanışmış oluyoruz. Bu bizim her şeyden önce insanlık vazifemiz. Her şeyden önce bizim gönlümüzün, insanlığımızın gereği. Kapılarımızı hem teknolojiye hem de bütün İstanbul'daki bütün engelsiz kardeşlerimize açık. ve bu vesile ile bugün 3 Aralık engelliler günümüz hayırlı olsun diyorum. Bu proje ile engeliler içerisinde kalmayacak. Sınırlar ortadan kalkacak. ve yetkilerin içerisinde yeni iş sahalarında kendi emeklerini kıymetlendirecekler. Biz buna bir kere canı gönülden inanıyoruz. Engellerini yıkacak kardeşlerimize yürekten inanıyorum. 18-45 yaş aralığı olan kardeşlerimiz hocalarımız eşliğinde eğitim alacaklar" dedi. - İSTANBUL

Sancaktepe Belediye, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı
Eşinden sokak ortasında şiddet gören kadın kocasının evine geri döndü İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:33:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]