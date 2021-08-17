Sancaktepe'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

SANCAKTEPE'de geçen yıl eşi Tuğçe Demiryaran'ı (30) kendisine aldattığını iddia ederek boğarak öldüren Turan Demiryaran'ın (34) yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Turan Demiryaran Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Avukat Melek Gerek ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları Nilda Baltalı ve Hande Gündoğdu katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Turan Demiryaran'ın olay tarihinde eşi Tuğçe Demiryaran'ı kasten öldürdüğünü belirterek, "Eşi kasten öldürme" suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNESİZ KALMIŞTIR"

Avukat Melike Gerek mütalaaya katıldıklarını belirterek sanık hakkında haksız tahrik ve ceza indirimi hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.Avukat Hande Gündoğdu ise olayın tasarlanarak gerçekleştiği hususundaki beyanlarını tekrar ederek "Olay sonrasında kapıyı açmayarak kolluk kuvvetlerinin kapıyı kırmalarına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle iyi hal indirimlerinin uygulanmamasını talep ederiz. Tasarlama yönünden de cezalandırılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu. Avukat Nilda Baltalı ise "5 yaşındaki bir çocuk annesiz kalmıştır. Gencecik bir kadının ölümüne sebebiyet veren kişiye iyi niyet gösterilmemesini talep ediyoruz" dedi.

"BİR ANLIK ÖFKE SONUCU OLAN BİR ŞEY"Söz verilen sanık Turan Demiryaran ise eşini çok sevdiğini, tasarlayarak öldürme durumu olmadığını ileri sürerek şunları iddia etti: "Ayrılma aşamasındaydık, sonrasında barışma kararı aldık. Boşanmamızı da ertelemiştik. Sonra ben aldatıldığımı öğrendim. 2 ay ayrılık süreci yaşadık. Ablamla kaldım ve psikolojik tedavi gördüm. Çocuğumuz olduğu için eşimi affettim. Olayın olduğu gün evimi boyuyor, eşim ve çocuğum için uğraşıyordum. Çocuğumu göremiyorum, hem annesiz hem babasız büyüyor. Bir anlık öfke sonucu olan bir şey, adaletinize sığınıyorum."

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİMahkeme heyeti, sanığın avukatının başka bir şehrin barosuna geçmesi ve avukatı olmaması nedeniyle hükmünü açıklamadı. Sanığa başka bir avukat atanmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuğçe Demiryaran'ın 15 Ocak 2020 saat 23.00 sıralarında şüpheli eşi Turan Demiryaran tarafından öldürüldüğü anlatıldı. Maktulün yapılan ölü muayene ve otopsi işlemleri neticesinde Adli Tıp Kurumu'n otopsi raporu sonuç kısmına göre maktulün ölümünün boyun basısı sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, herhangi bir bıçaklı yaralamaya dair başka bir bulgunun olmadığı anlaşıldığı belirtildi. İddianamede Turan Demiryaran'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İLK DURUŞMADA İFADE VERMİŞTİTutuklu sanık Turan Demiryaran ilk duruşmada yaptığı savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia ederek "Psikolojik olarak sıkıntıdayım. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne başvurarak tedavi gördüm. Eşimi öldürdüğüm doğrudur, ancak böyle olmasını istememiştim. Olanlardan pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.