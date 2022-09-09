Sancaktepe'de eşini taciz eden kişiyi minibüsle ezmişti! Görgü tanıkları olayı anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de eşini taciz eden kişiyi minibüsle ezmişti! Görgü tanıkları olayı anlattı

09.09.2022 10:53

Sancaktepe'de bir kişi eşini taciz ettiği iddiasıyla şüpheliye minibüsle çarpmış ve metrelerce sürüklemişti. Taciz şüphelisi ağır yaralanırken, araç sürücüsü ve eşi de gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, görgü tanıkları da olaya dair açıklama bulundu.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Funda Y. kendisini daha önce taciz ettiğini iddia ettiği Nevzat A. ile sokakta karşılaştı. Eşi Ömürcan Y.'yi arayarak durumu anlatan kadın, konumu iletti. Bir minibüsle adrese gelen öfkeli eş, tacizci olduğu ileri sürülen Nevzat A.'ya çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası taciz şüphelisi Nevzat A. ağır yaralandı.

AĞIR YARALI ŞAHSI BİR DE SOPALARLA DÖVDÜLER

Kadının akrabaları olduğu öğrenilen bir grup da yaralıya sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduğu öğrenilen Nevzat A.'yı hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekipleri taciz edildiği iddia edilen kadının kocası Ömürcan Y.'yi gözaltına alındı. Ömürcan Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR MİNİBÜS ADAMI ALTINA ALDI"

Görgü tanığı Tarkan Çiftçi, "Kadın karşı yoldan geliyordu. Tacizci olduğu söylenen kişi de aracını park etmişti. Kadın yaklaşınca araçtan inip kadına bir şeyler söyledi. Kadın ters cevap verdi. Kadın ilerlemeye başladı, o da takip etti. Marketin önüne geldiler. Sonra hızla gelen bir minibüs bu kişiye çarptı. Müdahale ettik. Kadının akrabaları geldi. Sopalar, yumruklar ortalık karıştı" dedi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTI İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTI İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTI İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTI
Kaynak: DHA

Tragger, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de eşini taciz eden kişiyi minibüsle ezmişti! Görgü tanıkları olayı anlattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:38 Çöp evde perişan halde bulunmuştu! Cem Muhammet'tin son halini görenler tanıyamıyor
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına açıklık getirdi: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 13:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de eşini taciz eden kişiyi minibüsle ezmişti! Görgü tanıkları olayı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement