Sancaktepe'de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada - Son Dakika
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Sancaktepe'de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada

15.08.2022 12:17

Sancaktepe'de etkili olan yağış sonrası iki motosikletli selde mahsur kaldı.

Sancaktepe'de etkili olan yağış sonrası iki motosikletli selde mahsur kaldı. Zor anlar yaşayan 2 motosiklet sürücüsü diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sancaktepe'de etkili olan yağış sonrası 2 motosikletli selde mahsur kaldı. Zor anlar yaşayan 2 motosiklet sürücüsü diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 motosikletlinin selde mahsur kaldığı ve zor anlar yaşadığı görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada - Son Dakika
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