Sancaktepe'de evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sancaktepe'de bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.

Meclis Mahallesi Yeni Sokak'ta 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın hasara yol açtı.