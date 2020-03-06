Sancaktepe'de evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sancaktepe'de evde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Sancaktepe'de bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.

Sancaktepe'de bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.

Meclis Mahallesi Yeni Sokak'ta 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın hasara yol açtı.

Sancaktepe'de evde çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:07 Kaynak: AA
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