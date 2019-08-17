Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de evde patlama
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Sancaktepe'de evde patlama

1 saat önce

Sancaktepe'de bir evde patlama meydana geldi.

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Sancaktepe'de bir evde patlama meydana geldi.
İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında bulunan dairede ilk belirlemelere göre, piknik tüpünden kaynaklanan bir patlama oldu.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yaralanan bir kişi, hastaneye sevk edildi.
Patlama nedeniyle evin duvarları da yıkıldı.
İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
Sancaktepe, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:29 Kaynak: AA
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