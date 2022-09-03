Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 02 Eylül tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Sancaktepe 'de evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahsın adresine polis operasyon düzenledi. Operasyonda 26 adet saksı içerisinde toplam ağırlığı 3 bin 8 gr 733 kök kenevir, 211 gr. esrar, 145 gr kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sancaktepe'de evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs yakalandı - Son Dakika

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