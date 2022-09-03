Sancaktepe'de evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs yakalandı

03.09.2022 14:15
Sancaktepe'de evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs yakalandı

Sancaktepe'de evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahsın adresine polis operasyon düzenledi.

Sancaktepe'de evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahsın adresine polis operasyon düzenledi. Operasyonda 26 adet saksı içerisinde toplam ağırlığı 3 bin 8 gr 733 kök kenevir, 211 gr. esrar, 145 gr kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Sancaktepe'de Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde bilgi edinen polis ekipleri 1 Eylül tarihinde saat 21.40 sıralarında adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.E. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 26 adet saksı içerisinde toplam ağırlığı 3 bin 8 gr 733 kök kenevir, 211 gr esrar, 145 gr kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 14 adet dolu pompalı tüfek kartuşu, 31 adet 7x65 mm tabanca fişeği, 5 adet 9x19 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 02 Eylül tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de evinde uyuşturucu yetiştirip satan şahıs yakalandı - Son Dakika
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