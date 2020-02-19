Sancaktepe'de evin alevlere teslim olduğu anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de evin alevlere teslim olduğu anlar kamerada - Son Dakika

Sancaktepe'de evin alevlere teslim olduğu anlar kamerada

7 saat önce

Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Sancaktepe'de evin alevlere teslim olduğu anlar kamerada, System.String[]

Sancaktepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın çıkan ev ile üst katta mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarılırken, bir kişi de yaralandı. Evin alev alev yandığı anlar ve vatandaşın yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle evin penceresinden dışarı yoğun duman ve alevler yükseldiği görüldü. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangının çıktığı evde mahsur kalan bir kadın itfaiyenin çabası ile evden kurtarıldı. Yangın nedeniyle apartmanın üst katlarındaki bir evde mahsur kalan kadın da merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangın nedeniyle bir kişinin dumandan etkilenerek hafif yaralandığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin çabası ile söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.


Evin alev alev yandığı ve yangına tanık olan vatandaşların yaşadığı panik başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evin penceresinden alevler ve duman çıkıyor. Vatandaşlar büyük panik yaşarken bazı vatandaşlar da itfaiyeye hortum taşımada yardım ediyor. - İSTANBUL

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:51 Kaynak: İHA
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