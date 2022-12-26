Yaşlı kadının tırın altında kalıp feci şekilde can verdiği kaza kameraya yansıdı

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Saat 12.30 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Kafiye ve Bekir Kaygusuz çiftine cadde üzerinde seyir halinde olan Serdar Kara hakimiyetindeki 57 ABB 622 plakalı tır çarptı.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada tırın altında kalarak sürüklenen Kafiye Kaygusuz (70), olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Bekir Kaygusuz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİZ UYARINCA TIR ŞOFÖRÜ DURDU"

Çevre esnafından Ahmet Aytekin, "Yaşlı çift bir anda tırın önüne atladı. Tır sürücüsü sanırım kör noktada kaldıkları için çifti görmedi ve kadını aracın altına aldı. Biz uyarınca tır şoförü durdu. Kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi de hastaneye kaldırıldı" dedi.