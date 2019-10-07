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Sancaktepe'de fidye operasyonu

2 dakika önce

Sancaktepe'de Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp iş vereninden 15 bin avro fidye istediği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

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Sancaktepe'de Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp iş vereninden 15 bin avro fidye istediği öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül'de Safa Mahallesi Bahçelievler Caddesi üzerinde ikamet eden Pakistan uyruklu Sajid A'yı (44) kaçırıp çalıştığı iş yeri sahibinden 15 bin avro fidye isteyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dolaylı müzakere yürüten ekipler, iş yeri sahibi ile şüphelilerin Paşaköy mevkisinde bir yerde buluşmasını ayarladı. Polis ekipleri, buluşma için çevrede önlem aldı.

Polisleri fark eden şüpheliler, Sajid A'nın cüzdanındaki 5 bin lira ile 900 avroyu alıp mağduru yol kenarına bırakıp kaçtı. Sajid A. polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin kullandığı aracı belirlen polis, yaptığı çalışmanın devamında Hulisi T. (37), Sertaç D. (23), Mert B. (25) ile Pakistan uyruklu Abdullah B'yi (27) yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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