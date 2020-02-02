SANCAKTEPE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN SİLAHLI SALDIRI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASancaktepe'de maskeli 4 kişi, bir süre bekledikleri sokağa gelen otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

SANCAKTEPE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN SİLAHLI SALDIRI, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sancaktepe'de maskeli 4 kişi, bir süre bekledikleri sokağa gelen otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Film sahnelerini aratmayan saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Aralık ayında Sancaktepe'de meydana geldi. İçinde maskeli 4 kişinin bulunduğu plakasız bir otomobil sokağa geldi. Otomobil park edildikten sonra içinden maskeli iki kişi ellerinde silahlarla dışarı çıktı. Maskeli kişiler, sokakta bir süre bekledikten sonra gelen otomobile kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan otomobildekiler durmayarak hızla uzaklaşırken, saldırganlar ise araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Saldırıda otomobilde bulunan 4 kişiden biri yaralandı. Yaralı kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde sokak üzerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Saldırı sırasında sokakta park halinde bulunan araçlara da mermi isabet etti. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin yayılım ateşine tutulduğu saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; plakasız beyaz bir aracın sokağa geldiği, park edilen otomobilin içinden maskeli, eli silahlı saldırganın dışarı çıktığı ve sokak üzerinde bekledikleri görülüyor. Bekledikleri otomobilin sokağa girmesiyle birinin ateş etmeye başladığı, bunu gören diğer saldırganların ise otomobilden çıkarak, hedef oldukları otomobili yayılım ateşine tuttuğu, saldırganların olayın ardından araçlarına binerek uzaklaştığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik Kamerası

-Saldırganların bulunduğu aracın sokağa gelmesi

-Aracın sokak üzerinde bir süre beklemesi

-Maskeli 2 kişinin araçtan inmesi

-Maskeli kişilerin ellerinde silahlarla sokakta pusu kurması

-Otomobilin sokağa giriş yapması

-Maskeli bir saldırganın otomobile ateş etmesi

-Diğer saldırganların araçtan çıkarak otomobile ateş etmesi

-Otomobilin hızla uzaklaşması

-Saldırganların araçlarına binerek olay yerinden ayrılması

- Aktüel görüntü

-Saldıraya uğrayan araç (siyah)

-Muhabir anonsu

-Sokaktan görüntü

-Vatandaş ile röp

-Genel ve detaylar


Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:51 Kaynak: DHA
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