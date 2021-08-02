Sancaktepe'de freni boşalan kamyon gölete yuvarlandı - Son Dakika

Kamyonun göletten çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Aydos Ormanı mesire alanında Tufan A.'nın kullandığı 34 BGL 63 plakalı parke taşı yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak gölete yuvarlandı.

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