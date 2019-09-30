Sancaktepe'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu
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SANCAKTEPE Yunus Emre Mahallesi'nde 17-18 yaşlarında Zahide A., kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:10 Kaynak: DHA
SANCAKTEPE Yunus Emre Mahallesi'nde 17-18 yaşlarında Zahide A., kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Zahide A., çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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