Son Dakika Haberleri: (sancaktepe'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

(sancaktepe'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

15 dakika önce

SANCAKTEPE'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu.

(sancaktepe'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu, System.String[]
SANCAKTEPE'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Zahide A., çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Zahide A.(16) silahla karnından vurulmuş halde evinden çıktı ve kaldırıma yığıldı. Zahide A.'yı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Genç kız olay yerine çağrılan ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede evde bir adet ruhsatsız silah bulundu. Polis, Zahide A.'nın birlikte yaşadığı anne ve ağabeyini, ifadelerini almak üzerine emniyete götürdü. Zahide A.'nın mahalle sakinlerine evde çarşaflı bir kişiyle karşılaştığını ve o kişinin kendisini vurduğunu iddia ettiği öğrenildi. Zahide A. ameliyata alınırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



- İstanbul
Sancaktepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerin kimliği belirlendi
Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı Örümcek Adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 18:33:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (sancaktepe'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]