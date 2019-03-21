Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Gıda Toptancısında Yangın

Sancaktepe'de Gıda Toptancısında Yangın

22 dakika önce

SANCAKTEPE'de bulunan gıda toptancısı binasında yangın çıktı.

Sancaktepe'de Gıda Toptancısında Yangın, System.String[]
SANCAKTEPE'de bulunan gıda toptancısı binasında yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Emek Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan gıda toptancısı binasında çıktı. Toplam 5 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan binanın mutfak bölümünde başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Yenidoğan, Dudullu, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden önledi. Ekipler, bina içinde bir süre duman tahliyesi yaptı. Gıda toptancısı çalışanları, iş yerlerinin yandığını duyunca olay yerine geldi. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken binada hasar oluştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:47 Kaynak: DHA

Ordu Caddesi, Emek Mahallesi, İtfaiye, Güncel
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