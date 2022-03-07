Sancaktepe'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

07.03.2022 14:41

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Azerbaycan uyruklu Taghiyev E. idaresindeki 34 MF 9202 plakalı otomobil, Sancaktar Caddesi'nde İshak E. yönetimindeki 25 SC 930 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Taghiyev E. araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Taghiyev E. hastaneye kaldırıldı.

Bölgede trafik akışı çalışmalar sona erene kadar kontrollü sağlandı.

Sancaktepe'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sancaktepe'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sancaktepe'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Sancaktepe, Azerbaycan, Otomobil, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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