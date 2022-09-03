İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

03.09.2022 12:41
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

SANCAKTEPE'de hafriyat kamyonu ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

SANCAKTEPE'de hafriyat kamyonu ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Emek Mahallesi, Şems Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet G. yönetimindeki 16 SNF 68 plakalı kamyon, Ordu Caddesi'ne dönmek isteyen Adil D. yönetimindeki 34 FCR 977 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kaza sonrası Ahmet G. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan Ahmet G.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet G.'nin bacaklarında kırıklar olduğu, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hafriyat kamyonu şoförü Adil D. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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