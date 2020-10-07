Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi - Son Dakika

Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi

07.10.2020 10:53

Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi Faciadan dönülen kazada kamyon yüksek gerilim hattının üzerine devrildi Sancaktepe'de iddiaya göre bir kamyon, kasasındaki kum boşaltıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi

Faciadan dönülen kazada kamyon yüksek gerilim hattının üzerine devrildi

İSTANBUL - Sancaktepe'de iddiaya göre bir kamyon, kasasındaki kum boşaltıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Çocukların da bulunduğu caddede devrilen kamyon nedeniyle faciadan dönüldü. Devrilen kamyonun cadde üzerindeki yüksek gerilim hattını koparması sebebiyle kısa süreli yangın çıktı.

Kaza, Sancaktepe Safa Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Tepe Yolu Caddesindeki boş araziye bir hafriyat kamyonu kum boşaltmak için geldi. İddiaya göre, 34 BD 6799 plakalı kamyon, dorsesindeki kumu boşalttığı sırada dengesi bozuldu ve bir anda devrildi. Kamyonun dorsesindeki kum bir anda dökülerek yolu kapladı. Açık olan dorse ise cadde üzerinde bulunan yüksek gerilim hattını devirdi. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle elektrik tellerinde yanma meydana geldi. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve elektrik ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, elektrik ekipleri de elektrik telleri üzerinde çalışma yaptı. Hafriyat kamyonunun sürücüsü B. Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olaya tanık olan bir mahalle sakini Nermin Akdemir, "Görünmez kaza diyelim. Bahçeden sese çıktım. Araba kumu boşaltıyordu o arada bir gürültü oldu ve devrildi. bütün elektrikler aşağıya kadar yandı. Çoluk çocuk burada oynuyordu. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi
Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi

İtfaiye, Ateşe, Araç, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon yola devrildi - Son Dakika

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