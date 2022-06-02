Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

02.06.2022 18:41
Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Veysel Karani Mahallesi Kanuni Caddesi'ndeki kavşakta, İ.D'nin kullandığı 42 AKC 072 plakalı hafriyat kamyonu ile M.O. idaresindeki 34 EV 6277 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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